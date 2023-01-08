Р. Ротенберг оценил игру Мичкова в матче «Сочи» и СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сочи» (6:3) оценил игру нападающего южан Матвея Мичкова. Напомним, 18-летний нападающий был отдан армейцами в «Сочи» на правах аренды в конце декабря 2022 года.
«Вручили Матвею Мичкову и его отцу перстни за победу в Кубке Харламова. У нас есть план с Матвеем, над чем работать. В первую очередь это физика, но всех секретов раскрывать мы не будем. Конечно, мы увидели сегодня, как он выходит на новый уровень. Его задача – много играть в КХЛ, и здесь у него есть такая возможность. Мы очень благодарны клубу «Сочи». Мы видели такие ситуации, когда клубы берут игрока в аренду, но он у них не играет. Но Мичков заслужил игровое время, сегодня забил и отдал голевую передачу. Здесь только работать и правильно готовиться», — приводит слова Ротенберга сайт КХЛ.
За питерский клуб 18-летний форвард провёл в КХЛ три матча, в которых результативными действиями не отметился. За «Сочи» Мичков провёл семь матчей, в которых забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.
- 8 января 2023
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