Ларионов: мне будет жаль, если у «Торпедо» кого-то заберут по звонку губернатора

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов поделился мнением о Континентальной хоккейной лиге как о бизнесе. Наставник нижегородцев порассуждал, может ли КХЛ приносить прибыль.



«Сегодня четыре-пять игроков в «Торпедо», которые вышли на новый уровень. Вопрос заключается в том, что после окончания сезона появятся клубы, которые захотят их купить. Мне будет жаль, если у нас кого-то заберут по звонку губернатора, например. Позвонят, скажут: «Надо забрать, отдать человека. Деньги – в команду, у нас небольшой бюджет, мы это возьмём».



Допускаю ли я такую возможность? Абсолютно допускаю. Это реалии нашей жизни в КХЛ. С другой стороны, ты понимаешь, что работа проделана, ребята выросли. И на это место придут другие ребята. Просто это берёт время — начинать всё с нуля. Вместо того чтобы строить, лепить команду постепенно, смотреть по позициям, по человеческим качествам, по характеру, по игровому интеллекту и тогда ставить большие задачи.



Если игрок хочет пойти за деньгами в другую команду — ради бога. В этом плане ты можешь зарабатывать. Но мы говорим о заработке, как в Северной Америке. 20 тысяч на матчах, полный стадион. Пиво льётся рекой, атрибутика продаётся за большие деньги, паркинг сумасшедший, цены, спонсоры на бортах, еда, сосиски, попкорн — это всё идёт в копилку команды.



Не хочу никого обижать: приезжаешь в города нашей страны, где хоккей популярен, и ты видишь [арену] на треть заполненную зрителями. Но ты туда летишь девять часов, чтобы сыграть в хоккей — во Владивостоке и Хабаровске. И на трибунах две тысячи человек. Ну и смысл какой? Ты потратил сумасшедшие количество денег, чтобы туда долететь. Семь часов разницы во времени. Понятно, что это социальный проект, но какие-то вещи нужно подтянуть, сделать правильно.



Мы не можем стоять на месте, жить предыдущими заслугами, предыдущими воспоминаниями. Мы не можем собирать людей 1 или 15 июля [на предсезонку], чтобы их тренировать. Платим большие деньги этим ребятам — должны сами себя тренировать. Должны собирать их, скорее всего, 5 сентября. Дети идут в школу, родители заканчивают отпуска — и мы начинаем играть сезон, который длится, допустим, до конца мая, начала июня.



Мы должны пробовать. У нас есть возможность, а мы сваливаемся на те правила, которые были раньше», — сказал Ларионов в подкасте «Хоккей не футбол».

Отметим, что «Торпедо» в нынешнем сезоне занимает третье место в Западной конференции. Нижегородцы набрали 65 очков в 48 матчах регулярного чемпионата, одержав 31 победу. Кроме того, подопечные Ларионова занимают третье место в сводной таблице КХЛ.