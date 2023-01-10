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«Филадельфия» всухую переиграла «Баффало», у Ильи Любушкина – «-1»

«Филадельфия» всухую переиграла «Баффало», у Ильи Любушкина – «-1»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Уже на третьей минуте Зак Макьюэн открыл счёт голам. Патрик Браун и Николя Делорье ассистировали ему. На 14-й минуте удвоил преимущество Джоэль Фараби. Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны записали в свои активы по одной голевой передаче. На 15-й минуте Ноа Кейт забил за гостей. Конечны опять отдал голевой пас, а также голевая на счету у Фараби. Во втором игровом отрезке голов не было. А на 42-й минуте Уайд Эллисон забросил очередную шайбу в ворота Крэйга Андерсона. Кевин Хейз отдал голевой пас.

Российский защитник хозяев Илья Любушкин заработал коэффициент полезности «-1». Иван Проворов за гостей очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2023, вторник. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Макьюэн (Браун, Делорье) – 02:04 (5x5)   0:2 Фараби (Санхайм, Конечны) – 13:31 (5x5)   0:3 Кейтс (Конечны, Фараби) – 14:58 (5x5)   0:4 Эллисон (Хейз) – 41:56 (5x5)
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