«Филадельфия» всухую переиграла «Баффало», у Ильи Любушкина – «-1»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.



Уже на третьей минуте Зак Макьюэн открыл счёт голам. Патрик Браун и Николя Делорье ассистировали ему. На 14-й минуте удвоил преимущество Джоэль Фараби. Трэвис Санхайм и Трэвис Конечны записали в свои активы по одной голевой передаче. На 15-й минуте Ноа Кейт забил за гостей. Конечны опять отдал голевой пас, а также голевая на счету у Фараби. Во втором игровом отрезке голов не было. А на 42-й минуте Уайд Эллисон забросил очередную шайбу в ворота Крэйга Андерсона. Кевин Хейз отдал голевой пас.



Российский защитник хозяев Илья Любушкин заработал коэффициент полезности «-1». Иван Проворов за гостей очков не набрал.