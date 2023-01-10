Четвёртого номера драфта НХЛ — 2022 Шейна Райта обменяли в клуб OHL на 2 игроков и 7 пиков

Нападающего системы клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» Шейна Райта обменяли в клуб OHL «Уинсор Спитфайрз», сообщает Sportsnet.

Отмечается, что за игрока, в последнее время выступавшего за клуб Хоккейной лиги Онтарио «Кингстон Фронтенакс» отдали двух хоккеистов — форварда Итана Мидему и защитника Гэвина Маккарти. Кроме того, «Уинсор» отдал семь драфт-пиков: второй пик — 2023, третий пик — 2023, четвёртые пики — 2024 и 2025, пятый пик — 2024, шестые пики — 2024 и 2025.

Напомним, 18-летний форвард «Сиэтла» в текущем сезоне НХЛ провёл восемь матчей, в которых отметился двумя (1+1) очками. Райт был выбран под четвёртым номером на минувшем драфте НХЛ — 2022. Кроме того, он выиграл МЧМ — 2023 со сборной Канады.