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Форвард молодёжной сборной Канады: не могу описать словами выступление Бедарда на МЧМ-2023

Форвард молодёжной сборной Канады: не могу описать словами выступление Бедарда на МЧМ-2023
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Нападающий молодёжной сборной Канады Шейн Райт выразил восхищение игрой партнёра по команде Коннора Бедарда на МЧМ-2023. Бедард был признан самым ценным игроком турнира, набрав 23 (9+14) очка за семь матчей.

«Это был невероятный турнир в исполнении Бедарда. У меня закончились слова, чтобы описать то, насколько невероятным было его выступление на протяжении всего турнира, насколько зрелым он был и насколько хорошим товарищем по команде он был», — приводит слова Райта официальный сайт НХЛ.

По заброшенным шайбам на одном МЧМ среди игроков не старше 17 лет Бедард занял чистое второе место в истории. По этому показателю он обогнал Уэйна Гретцки и Павла Буре, которые отличались восемь раз. Отметим, что Гретцки забивал на МЧМ-1978 в возрасте 16 лет. Лидером с 10 голами является швед Никлас Сандстрём.

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