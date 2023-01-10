Российский защитник Минтюков обменян в систему «Оттавы». Его выбрали 10-м на драфте — 2022
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Российский хоккеист системы «Анахайм Дакс» Павел Минтюков обменян в клуб Хоккейной лиги Онтарио «Оттава 67», сообщает журналист Sportsnet Джефф Марек на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что в нынешнем сезоне 19-летний защитник, выступая за «Сагино Спирит» принял участие в 37 матчах регулярного чемпионата OHL. Минтюков забросил 16 шайб и отдал 38 результативных передач, суммарно набрав 54 очка при показателе полезности "+26". За два сезона в Хоккейной лиге Онтарио на его счету 116 баллов в 104 встречах.
Напомним, Минтюков был признан лучшим защитником OHL в ноябре и декабре. Воспитанник ЦСКА был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2022 году «Анахаймом» в первом раунде под общим 10-м номером.
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