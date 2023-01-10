Гол Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Кевин Фиала и Адриан Кемпе, оформившие по дублю, а также Алекс Иафалло и Виктор Арвидссон. Кроме того, на счету Фиалы ещё две результативные передачи, а у Кемпе — одна. Два ассиста также отдал защитник Дрю Даути.

За «Эдмонтон» голы забили Кайлер Ямамото, Райан Маклауд и Коннор Макдэвид. Эван Бушар отметился двумя результативными передачами.

Отметим, что для «Эдмонтона» это поражение стало вторым подряд. «Лос-Анджелес» выиграл два последних матча.

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