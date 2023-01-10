Гол Макдэвида не спас «Эдмонтон» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 6:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2023, вторник. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Фиала (Кемпе, Копитар) – 09:21 (5x4) 2:0 Фиала (Виларди) – 11:11 (5x4) 2:1 Ямамото (Нурс, Бушар) – 17:02 (5x5) 3:1 Кемпе (Фиала, Дано) – 23:51 (5x4) 4:1 Кемпе (Фиала, Даути) – 31:38 (5x4) 4:2 Маклауд (Бушар, Броберг) – 36:36 (5x5) 5:2 Иафалло (Арвидссон, Даути) – 47:44 (5x5) 5:3 Макдэвид – 49:26 (5x5) 6:3 Арвидссон – 58:18 (en)
В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Кевин Фиала и Адриан Кемпе, оформившие по дублю, а также Алекс Иафалло и Виктор Арвидссон. Кроме того, на счету Фиалы ещё две результативные передачи, а у Кемпе — одна. Два ассиста также отдал защитник Дрю Даути.
За «Эдмонтон» голы забили Кайлер Ямамото, Райан Маклауд и Коннор Макдэвид. Эван Бушар отметился двумя результативными передачами.
Отметим, что для «Эдмонтона» это поражение стало вторым подряд. «Лос-Анджелес» выиграл два последних матча.
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