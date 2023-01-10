Андрей Назаров предложил увеличить количество матчей в КХЛ за счёт вступления новых клубов

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров выступил с предложением увеличить количество матчей в КХЛ.
«На мой взгляд, количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ нужно увеличивать, как я уже говорил ранее. Сезон должен быть дольше — особенно в нынешних условиях, когда почти нет пауз на матчи сборной. Но для этого надо увеличить и количество команд в лиге. Давно напрашивается возвращение в КХЛ «Югры», «Лады», новокузнецкого «Металлурга». Та же Тула, думаю, будет не против сыграть в КХЛ. Есть красноярский «Сокол», легендарный воскресенский «Химик». За счёт этого мы добьёмся популяризации нашего хоккея внутри страны, интерес к любимому многими виду спорта вырастет в разы.
Также хочу отметить, что ни в коем случае нельзя закрывать и трогать такие проекты, как «Адмирал» и «Амур». Наоборот, можно добавить ещё одну команду в стратегически важном для России регионе — Дальнем Востоке.
Где взять столько хоккеистов? Это не проблема, хоккеистов мы найдём. В России много талантливых ребят и хоккейных школ, выпускающих своих воспитанников. Молодёжь как раз получит больше шансов для собственного развития, больше рабочих мест. Сейчас в КХЛ 22 команды, а будет, скажем, 28. Тогда мы увидим ещё более зрелищный чемпионат, новые имена и лица. Общая картина изменится, будет приток на трибуны новых болельщиков», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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