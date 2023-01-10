Форвард «Эдмонтона» Хайман мощным силовым приёмом уложил на лёд Куинтона Байфилда

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Зак Хайман отметился мощным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

В одном из эпизодов встречи 30-летний канадец в чужой зоне применил силовой приём против 20-летнего форварда «королей» Куинтона Байфилда. Последний рухнул на лёд и некоторое время не мог подняться с него.

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Отметим, что Байфилд был задрафтован «Кингз» в 2020 году в первом раунде под общим вторым номером. Он на 8 см выше Хаймана (193 против 185) и на три кг больше (100 против 97).

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

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