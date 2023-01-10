«Амур» продлил контракты с двумя легионерами

«Амур» продлил соглашения с канадским защитником Кэмом Ли и латвийским вратарём Янисом Калниньшем, сообщает в официальном телеграм-канале хабаровчан.
Отмечается, что оба контракта заключены ещё на год — до 30 апреля 2024 года.
Кэм Ли является лучшим защитником-бомбардиром «Амура» в нынешнем сезона. Канадец принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных баллов, суммарно набрав 14 очков при показателе полезности «+4». Кроме того, Ли — лидер команды по количеству игрового времени, его средний показатель составляет 19 минут и 30 секунд за матч.
Янис Калниньш одержал шесть побед в нынешнем сезоном: пять из них в основное время и ещё одна — в серии буллитов. В среднем за матч латвийский вратарь отражает 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,57.
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