«Амур» продлил контракты с двумя легионерами

«Амур» продлил соглашения с канадским защитником Кэмом Ли и латвийским вратарём Янисом Калниньшем, сообщает в официальном телеграм-канале хабаровчан.

Отмечается, что оба контракта заключены ещё на год — до 30 апреля 2024 года.



Кэм Ли является лучшим защитником-бомбардиром «Амура» в нынешнем сезона. Канадец принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных баллов, суммарно набрав 14 очков при показателе полезности «+4». Кроме того, Ли — лидер команды по количеству игрового времени, его средний показатель составляет 19 минут и 30 секунд за матч.



Янис Калниньш одержал шесть побед в нынешнем сезоном: пять из них в основное время и ещё одна — в серии буллитов. В среднем за матч латвийский вратарь отражает 92,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,57.