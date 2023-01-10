Гендиректор «Амура» рассказал о продлении контрактов с легионерами Калниньшем и Ли

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о продлении контракта с канадским защитником Кэмом Ли и латвийским вратарём Янисом Калниньшем.
«Хочу прокомментировать продление контрактов с Янисом Калниньшем и Кэмом Ли. Собственно, есть несколько причин, по которым мы сделали это, не дожидаясь окончания сезона.
Во-первых, игра этих ребят нас устраивает. Во-вторых, они сами изъявили желание остаться в Хабаровске. В-третьих, они уже адаптированы к Дальнему Востоку.
Предвижу вопрос по третьей легионерской вакансии и конкретно по Яну Дрозгу. Переговорный процесс идёт, время у нас есть. Яну 23 года, по окончании сезона мы сохраним на него права как на ограниченно свободного агента. Если не договоримся раньше. Кроме того, мы общаемся и с рядом других наших ключевых игроков», — написал Крамарь в своём телеграм-канале.
Напомним, контракты Ли и Калниньша продлены на год — до 30 апреля 2024 года.
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