Экс-генменеджер «Питтсбурга» рассказал, как решил задрафтовать Малкина после Овечкина

Бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Крейг Патрик рассказал о выборе Евгения Малкина на драфте в 2004 году. Джино ушёл под вторым номером — после Александра Овечкина.
«Нам понравилось то, что мы знали о нём. Мы были готовы к Малкину. Я даже сказал кому-то, что он может оказаться лучшим игроком на этом драфте. Я верил в это, учитывая его габариты и мастерство. И мне всегда нравилась идея, что центрфорвард может быть кем-то, вокруг кого ты строишь команду.
Но, даже когда мы изучали его, у нас была мысль, что многие команды не уверены в Малкине. Мы посмотрели на него, и нам понравились его габариты. Мы наблюдали за его игрой — он доминировал. Но я помню, мы думали, что у нас появился игрок франшизы, если он попадёт к нам, но это не было единогласным мнением», — приводит слова Патрика The Athletic.
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