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Малкин о невключении в топ-100: что я должен сделать, чтобы меня считали одним из лучших?

Малкин о невключении в топ-100: что я должен сделать, чтобы меня считали одним из лучших?
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал невключение в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги по версии самой НХЛ. Рейтинг был опубликован в 2017 году.

«Это глубоко ранило меня. Что я должен сделать, чтобы меня считали одним из лучших игроков? Думаю, что я уже один из лучших», — приводит слова Малкина The Athletic.

Отметим, что в список попало четыре российских хоккеиста. Трое — уже завершившие карьеру или выступление в НХЛ к тому моменту: Павел Буре, Сергей Фёдоров и Павел Дацюк. Единственный ещё действующий хоккеист — Александр Овечкин.

Малкин является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). Нападающий «Питтсбурга» — второй в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди россиян.

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