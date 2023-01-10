Фёдоров: чувствительное поражение для ЦСКА, перестали играть после первого периода

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итог встречи с «Автомобилистом» (2:4).



«Перестали играть после первого периода. Причины установим, проанализируем. Я считаю, что мы не смогли завести команду на два периода. Сыграли не цепко, в большинстве тоже, чувствительное поражение, которое дало пищу для размышлений.



Тем не менее многие игроки нашей компании показали неплохой уровень в сегодняшнем матче, играли на команду. Но, как мы знаем, хоккей — командный вид спорта, нужны все 20 [игроков] плюс два вратаря.



Команда играла без искры? В ваших словах есть доля правды, близки к тому, что мы сегодня увидели.



Поменяли тройки после игры в Челябинске? Это связано с тем, что выздоровели ребята из игрового состава, и они должны были получить игровое время. Все сроки по медицинским показателям выдержаны, парням надо играть, они быстрее наберут форму», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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