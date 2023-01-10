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«Автомобилист» прервал серию поражений из девяти матчей, обыграв дома ЦСКА

«Автомобилист» прервал серию поражений из девяти матчей, обыграв дома ЦСКА
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В Екатеринбурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Автомобилист» принимал на своём льду ЦСКА. Победу со счётом 4:2 одержали хозяева.

На четвёртой минуте первого периода счёт в матче открыл Брукс Мэйсек. Эта шайба стала 30-й для нападающего «Автомобилиста» в текущем сезоне. На 13-й минуте первого периода счёт сравнял Никита Нестеров с передачи Сергея Плотникова.

На девятой минуте второго периода вновь вывел хозяев вперёд Дмитрий Жукенов с передач Ефима Гуркина и Джесси Блэкера.

На восьмой минуте третьего периода третью шайбу в ворота армейцев забросил Сергей Широков с передачи Кёртиса Валка. На 17-й минуте третьего периода сократил отставание в счёте до минимума Антон Слепышев с передач Михаила Григоренко и Максима Мамина. Точку в матче поставил Владимир Кузнецов, забивший в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Мэйсек – 03:29 (5x5)   1:1 Нестеров (Плотников) – 12:14 (5x5)   2:1 Жукенов (Гуркин, Блэкер) – 28:30 (5x4)   3:1 Широков (Валк) – 47:16 (5x4)   3:2 Слепышев (Григоренко, Мамин) – 56:44 (5x4)   4:2 Кузнецов – 59:49 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Автомобилист» проведёт в гостях с минским «Динамо». ЦСКА отправится к астанинскому «Барысу».

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