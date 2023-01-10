Заварухин — о серии поражений «Автомобилиста»: чемпионат только начинается, всё впереди

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (4:2) и рассказал об отношении к серии поражений клуба, которая составила девять матчей.
«Встречались с хорошей организованной командой, обладателем Кубка Гагарина. Хочу сказать спасибо ребятам, выполнили установку на игру, спасибо болельщикам за поддержку.
Перемены в тройках? Сегодня вышла рабочая команда, у нас не играли ни Голышев, ни Да Коста. Ребята из ВХЛ горели желанием играть в команде, они здорово влились в состав и воспользовались шансом.
Подтянули меньшинство? Ребята неплохо двигаются, накрывают соперника, не дают ему сделать передачу, это самое главное.
Наконец выиграли матч по блок-шотам? После блокирования заряжаются и звено, и вратарь, здорово, что много блокированных бросков.
Стали играть попроще? Понятно, что, когда была неудачная серия, у ребят появлялась неуверенность. Старались отпустить эту ситуацию, чемпионат только начинается, всё впереди, надо жить сегодняшним днём и обыграть соперника. От простоты придут более мастеровитые передачи, и будет получаться многое», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 10 января 2023
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