«Не слишком великий». Малкин прокомментировал свой известнейший гол, забитый спинорамой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал известный гол, который многие считают лучшим в его карьере. Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли — 2009 с «Каролиной Харрикейнз» форвард «пингвинов» забросил шайбу спинорамой. В той встрече Малкин оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу. В серии с «Каролиной» россиянин набрал 9 (6+3) очков в четырёх матчах.

«Тот гол? Не слишком великий.



Все видят спинорамы, а я забиваю, но моя задача заключалась в том, чтобы отдать пас Максу. А затем я забил. Шайба зашла слишком глубоко в зону, и я должен был завладеть ею — тогда, знаете, я подумал что-то вроде: «Я сделаю всё сам».



После того как я развернулся, шайба хорошо легла на мою клюшку, — пришло время бросать. Вот и всё! Так что люди говорят мне об этом голе, но я не знаю — я думаю, что забивал и получше. Это не лучший мой гол, но всем он нравится.



Не мой лучший гол, но самый важный. [Моё выступление в этой серии] было, пожалуй, моей лучшей игрой», — приводит слова Малкина The Athletic.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.