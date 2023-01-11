«Не слишком великий». Малкин прокомментировал свой известнейший гол, забитый спинорамой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал известный гол, который многие считают лучшим в его карьере. Во втором матче полуфинала Кубка Стэнли — 2009 с «Каролиной Харрикейнз» форвард «пингвинов» забросил шайбу спинорамой. В той встрече Малкин оформил хет-трик, к которому прибавил результативную передачу. В серии с «Каролиной» россиянин набрал 9 (6+3) очков в четырёх матчах.
«Тот гол? Не слишком великий.
Все видят спинорамы, а я забиваю, но моя задача заключалась в том, чтобы отдать пас Максу. А затем я забил. Шайба зашла слишком глубоко в зону, и я должен был завладеть ею — тогда, знаете, я подумал что-то вроде: «Я сделаю всё сам».
После того как я развернулся, шайба хорошо легла на мою клюшку, — пришло время бросать. Вот и всё! Так что люди говорят мне об этом голе, но я не знаю — я думаю, что забивал и получше. Это не лучший мой гол, но всем он нравится.
Не мой лучший гол, но самый важный. [Моё выступление в этой серии] было, пожалуй, моей лучшей игрой», — приводит слова Малкина The Athletic.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале «Питтсбурга». Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 11 января 2023
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:00
-
15:56
-
15:34
-
15:20
-
14:55
-
14:34
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:33
-
13:23
-
12:52
-
12:30
-
12:21
-
12:06
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:23
-
10:12
-
09:49
-
09:24
-
09:04
-
09:00
-
08:48
-
08:33