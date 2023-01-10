Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА победил «Спартак», форвард армейцев Бардаков сыграл и забил впервые за полтора месяца

СКА победил «Спартак», форвард армейцев Бардаков сыграл и забил впервые за полтора месяца
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Захар Бардаков с передачи Александра Волкова. Эта шайба стала для Захара первой за полтора месяца, форвард не играл с 6 декабря 2022 года. На 16-й минуте вторую шайбу хозяев забросил Никита Гусев с передач Марата Хуснутдинова и Александра Никишина.

На пятой минуте второго периода первую шайбу гостей забросил Джоуи Кин с передач Александра Хохлачёва и Шейна Принса. На 14-й минуте второго периода счёт 3:1 сделал Святослав Гребенщиков с передачи Степана Фальковского. За семь секунд до конца второго периода сократил отставание Артём Сериков с передач Фила Вароне и Матвея Заседы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 января 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Спартак
Москва
1:0 Бардаков (Волков) – 07:04 (5x5)   2:0 Гусев (Хуснутдинов, Никишин) – 15:56 (5x5)   2:1 Кин (Хохлачёв, Принс) – 24:51 (5x5)   3:1 Гребенщиков (Фальковский) – 33:07 (5x5)   3:2 Сериков (Вароне, Заседа) – 39:53 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023