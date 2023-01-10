ХК «Сочи» повторил антирекорд СКА по длине серии поражений в истории чемпионатов России
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На стадионе «Большой» в Сочи завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Сочи» принимал на своём льду подмосковный «Витязь». Победу со счётом 3:2 одержали гости.
Южане повторили антирекорд СКА по длине серии поражений в истории чемпионатов России. В сезоне-2000/2001 питерские армейцы проиграли 20 матчей подряд с 15 сентября по 27 ноября 2000-го. СКА прервал серию, обыграв дома «Динамо-Энергию» (Екатеринбург) 1:0.
«Сочи» последний раз одерживал победу в регулярном сезоне КХЛ 15 ноября 2022 года в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).
В следующем матче регулярного сезона КХЛ южане примут нижегородское «Торпедо». Встреча начнётся 12 января в 19:30 мск.
Новость по теме«Сочи» первым в истории КХЛ проиграл 20 матчей подряд
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