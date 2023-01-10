Козлов: обидное поражение, но я всё равно доволен своей командой

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о поражении от московского «Динамо» (2:3).

«Обидное поражение. Мы играли хорошо, контролировали шайбу, играя против серьёзного соперника, где габаритные и большие ребята, хорошо играющие тактически. Для нас это была четвёртая игра через день, накапливалась усталость, но всё равно я доволен командой. Равнодушных не было, глаза у всех горели, все боролись, выигрывали единоборства, создавали моменты, контролировали шайбу в чужой зоне. Много позитивных моментов.

Когда была возможность идти активно, мы шли активно, а когда соперник уже владел шайбой, то мы сворачивались в средней зоне и так встречали соперника. За счёт чего стали лучше в ходе матча преодолевать среднюю зону? Мы внесли корректировку, и она сработала. Можно ли сказать конкретнее? Не хотелось бы.

Чего не хватило в концовке? Опять же – обидно, обидно. Хорошо контролировали шайбу, хорошо прессинговали, но соперник был более удачлив в тот момент.

Сегодня мы попросили ребят сыграть ещё активнее в третьем периоде, и то, как забил Аймурзин, тоже пошло с прессинга, который хорошо навязал Егор Сучков. Игра дала много пищи, и будет много позитивных клипов, которые мы потом будем показывать ребятам. Да, мы стараемся делать позитивные клипы, потому что с позитива идёт лучше развитие команды, и это лучше откладывается у ребят в памяти», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.