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Реализованный буллит Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»

Реализованный буллит Артемия Панарина принёс «Рейнджерс» победу над «Миннесотой»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.

На 13-й минуте матча Джон Меррилл открыл счёт в матче. Спустя пять минут российский нападающий Кирилл Капризов удвоил преимущество гостей. На 23-й минуте К'Андре Миллер отыграл один гол. На 36-й минуте Адам Фокс вовсе сравнял счёт в матче.

На 45-й минуте Матс Цуккарелло забил за гостей, но спустя девять минут гол Филипа Хитила перевёл игру в овертайм.

Капризову не удалось реализовать свой буллит, а вот другой российский нападающий Артемий Панарин воспользовался этой возможностью и принёс победу своей команде.

Российский голкипер хозяев Игорь Шестёркин совершил 29 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 января 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Б
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Меррилл (Фолиньо, Гринвей) – 12:35 (5x5)   0:2 Капризов (Стил, Ривз) – 17:43 (5x5)   1:2 Миллер (Веси) – 22:37 (5x5)   2:2 Фокс – 35:50 (4x4)   2:3 Цуккарелло (Стил, Бродин) – 44:33 (5x5)   3:3 Хитил (Фокс, Миллер) – 53:35 (5x5)   4:3 Панарин – 65:00 (ПБ)
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