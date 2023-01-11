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Наместников — о шайбе в ворота «Коламбуса»: в этом сезоне голы даются мне нелегко

Наместников — о шайбе в ворота «Коламбуса»: в этом сезоне голы даются мне нелегко
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Нападающий «Тампа-Бэй» Владислав Наместников прокомментировал свою шайбу в ворота «Коламбуса» (6:3). Россиянин успешно реализовал выход один на один с вратарём Элвисом Мерзликиным.

«В этом сезоне голы даются мне нелегко, поэтому нужно было воспользоваться возможностью и забросить шайбу. Я видел, что у меня было свободное пространство, чтобы убежать на рандеву с голкипером. Вратарь оказался вне позиции, поэтому я бросил шайбу с неудобной руки», — приводит слова Наместникова официальный сайт НХЛ.

Наместников был признан третьей звездой матча с «Коламбусом». Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 37 матчей, в которых Наместников отметился девятью очками — забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

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