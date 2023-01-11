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Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин оформил дубль и отметился двумя результативными передачами в матче с «Ванкувером» (5:4). Малкин провёл 28-ю игру в НХЛ с четырьмя и более набранными очками. 36-летний нападающий был признан первой звездой матча. Отметим, что «Питтсбург» отыгрался со счёта 0:3 в середине первого периода.

Второй звездой игрового дня НХЛ стал нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер с тремя (2+1) очками в победной игре с «Каролиной» (5:3).

Третья звезда — защитник «Детройта» Мориц Зайдер, отметившийся четырьмя результативными передачами в матче с «Виннипегом» (7:5). Немец стал четвёртым действующим защитником НХЛ с четырьмя ассистами в одном матче в возрасте 21 года и младше.

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