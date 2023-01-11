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Василевский со злости сломал клюшку об штангу после гола Марченко. Видео

Василевский со злости сломал клюшку об штангу после гола Марченко. Видео
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

За три с половиной минуты до конца третьего периода при счёте 6:2 шайбу забросил российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко. Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский был раздосадован пропущенной шайбой и со злости ударил клюшкой об штангу ворот. От удара клюшка разломалась пополам.

ВИДЕО

Марченко в 17 матчах сезона НХЛ-2022/2023 набрал 9 (9+0) очков при показателе полезности «+4». Василевский в прошедшем матче отразил 21 из 24 бросков. В текущем сезоне на счету 28-летнего россиянина 17 побед в 28 матчах с процентом отражённых бросков 91,8%.

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