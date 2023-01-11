Губерниев: если Овечкин обойдёт Гретцки, ему можно дать звание Героя НХЛ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о награде капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его заслуги в НХЛ и отреагировал на слова трёхкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова, который заявил, что Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдёт Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
«Овечкину можно дать звание Героя НХЛ. При чём здесь звание Героя России? Давайте не путать понятия и назовём вещи свои именами. Если Овечкин обойдёт Гретцки, это будет достижение планетарное. Ему можно дать Героя НХЛ, Героя хоккея, Героя США, Героя Канады, Героя Гретцки и Горди Хоу. При чём здесь Россия и почётнейшее звание Героя? Давайте не будем обесценивать его.
Овечкин представляет Россию в НХЛ? Он представляет Россию и делает это блестяще. Но при чём здесь звание Героя России? Давайте не будем путать великие награды и великие достижения в спорте – это немного разное. Александр, без всякого сомнения, великий, он играет в заокеанской лиге, и награды должны быть соответствующие», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
Нападающий «Вашингтона» забросил 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге 24 декабря в матче с «Виннипег Джетс». Этот гол позволил Овечкину выйти на единоличное второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
- 11 января 2023
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