Марченко установил рекорд «Коламбуса» по количеству голов за дебютные 17 матчей в НХЛ

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 6:3.



Автором последнего гола в матче стал российский нападающий гостей Кирилл Марченко, для которого заброшенная шайба стала уже девятой в нынешнем сезоне НХЛ. Таким образом, 22-летний форвард побил рекорд «Коламбуса». До этого ни один новичок «Блю Джекетс» не забрасывал больше пяти шайб за дебютные 17 матчей в НХЛ, сообщает журналист Джеф Свобода в своём «твиттере».

Примечательно, что в активе россиянина по-прежнему нет ни одной результативной передачи.

В следующем матче «Коламбус Блю Джекетс» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз» в ночь на 13 января в 3:00 мск.