Кожевников — об опросе ВЦИОМ: если бы Овечкин играл в России, то был бы на первом месте

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о том, что, если бы форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играл в России, он стал бы лучшим российским спортсменом по версии болельщиков. Напомним, олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков.
«Тут всё закономерно. Понятно, почему Саша третий — рекорды там устанавливает. Здесь в Россия самая главная — Валиева. Вся страна собралась, когда против детей шло такое давление и подлость. Народ понимает это прекрасно.
Что касается Большунова, то Олимпиада показала, какой он величайший лыжник. Здесь всё хорошо. Если бы Овечкин в России играл, то был бы на первом месте», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 11 января 2023
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