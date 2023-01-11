Галиев: каждый матч для «Ак Барса» сейчас сопоставим с седьмой игрой плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвёл итоги матча с «Авангардом» (2:1) и оценил выездную серию команды.

«Получился хороший матч, взяли важные два очка. Тимур [Билялов] нас сегодня здорово подтащил. Всем ребятам спасибо, все молодцы, продолжаем биться за плей-офф.

Итоги выездной серии? По игре не всё всегда получается, но мы верим в каждого из нас. Знаем, какие задачи перед нами сейчас стоят, поэтому не стараемся играть красиво, важен результат. Все работают, все стараются, из-за этого, может быть, такие переломные игры случаются.

В чём команда прибавила? В дисциплине. Все выполняют задание тренеров, все бьются, стараются. Пытаемся довести шайбу до ворот. Знали, что Омск хорошо блокирует броски, поэтому сегодня надо было похитрее сыграть. У них хорошие отскоки от борта, чем сам «Авангард» пользовался; где-то старались открыться за спину защитникам. По итогу результат хороший. Некрасиво, но позитивно.

Впереди матчи с принципиальными соперниками, они будут определяющими перед плей-офф? Думаю, этот месяц самый важный для нас, он многое решит. И в плане уверенности у ребят, и в плане расположения в турнирной таблице. Каждая игра сейчас сопоставима с седьмой игрой плей-офф», — цитирует Галиева сайт «Ак Барса».

Казанский клуб набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.