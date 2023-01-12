«Нэшвилл» вызвал из АХЛ российского голкипера Ярослава Аскарова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» вызвал из АХЛ российского вратаря Ярослава Аскарова, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин также попал в состав на матч звёзд АХЛ.

В текущем сезоне на счету Аскарова в АХЛ 13 побед в 22 матчах с процентом отражённых бросков 90,5%, а так же два шат-аута. В середине декабря 20-летний вратарь признавался лучшим игроком недели в АХЛ.

Напомним, уроженец Омска был выбран на драфте НХЛ в 2020 году клубом «Нэшвилл Предаторз» в первом раунде под общим 11-м номером.



Ярослав провёл прошлый сезон в Континентальной хоккейной лиге за СКА. В регулярном чемпионате вратарь сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы при 91,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,81.