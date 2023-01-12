Новый ледовый стадион в Новосибирске будет называться «Сибирь-Арена»

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены, сообщает официальный сайт правительства НСО.
«Акт ввода получен и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации – приёмка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику – будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр», – отмечает Сергей Ахапов.
Ахапов подчеркнул, что открытие объекта – знаковое событие, поэтому будет сформирована интересная программа с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь». Кроме этого, на ближайшее время запланировано одно из ключевых для российского юниорского спорта хоккейных мероприятий – финал первенства ЮХЛ.
Отмечается, что самый крупный в Сибирском федеральном округе спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба «Сибирь» и будет носить название «Сибирь-Арена».
- 12 января 2023
-
16:14
-
15:43
-
14:58
-
14:28
-
13:50
-
13:15
-
12:44
-
12:27
-
11:55
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:10
-
09:05
-
08:41
-
08:40
-
08:30
-
08:13
-
08:10
-
07:50
-
07:04
-
05:40
-
03:12
- 11 января 2023
-
23:57
-
23:10
-
23:00
-
22:58
-
22:24
-
22:16
-
22:05