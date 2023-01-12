Новый ледовый стадион в Новосибирске будет называться «Сибирь-Арена»

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и директор эксплуатирующей организации ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов провели инспекционный обход многофункциональной ледовой арены, сообщает официальный сайт правительства НСО.

«Акт ввода получен и сейчас важный процесс для нас, для спортсменов и для эксплуатирующей организации – приёмка всех помещений. Каждое помещение имеет свою специфику – будь то спортивное, технологическое или предназначенное для зрителей, поэтому вместе со строителями обходим и детально смотрим каждый метр», – отмечает Сергей Ахапов.

Ахапов подчеркнул, что открытие объекта – знаковое событие, поэтому будет сформирована интересная программа с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь». Кроме этого, на ближайшее время запланировано одно из ключевых для российского юниорского спорта хоккейных мероприятий – финал первенства ЮХЛ.



Отмечается, что самый крупный в Сибирском федеральном округе спорткомплекс станет домашней ареной хоккейного клуба «Сибирь» и будет носить название «Сибирь-Арена».