Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков выбыл на три недели из-за травмы

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков выбыл на три недели из-за травмы
Комментарии

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков выбыл на три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что форвард получил травму в прошедшем матче с «Ак Барсом». По результатам медицинского обследования было установлено, что Сетдиков пропустит минимум три недели.

В текущем сезоне на счету 27-летнего нападающего 41 матч, в которых Сетдиков набрал 17 очков — забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-6». Всего в КХЛ на счету Никиты 174 матча, в которых набрано 53 (20+33) очка.

«Сибирь» после 50 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч новосибирский клуб проведёт 14 января на выезде с «Ак Барсом».

Новость по теме
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 в матче с «Сибирью» и одержал четвёртую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023