Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков выбыл на три недели из-за травмы, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что форвард получил травму в прошедшем матче с «Ак Барсом». По результатам медицинского обследования было установлено, что Сетдиков пропустит минимум три недели.

В текущем сезоне на счету 27-летнего нападающего 41 матч, в которых Сетдиков набрал 17 очков — забросил семь шайб и отдал 10 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «-6». Всего в КХЛ на счету Никиты 174 матча, в которых набрано 53 (20+33) очка.

«Сибирь» после 50 матчей в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Следующий матч новосибирский клуб проведёт 14 января на выезде с «Ак Барсом».