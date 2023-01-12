Игрок системы «Ак Барса» — об угрозах мошенника: говорил, что мне прострелят колени

Хоккеист системы «Ак Барса» Артур Бровкин рассказал, какие угрозы получал от мошенника. Игрок выступил в суде в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве.

Артур отдал 4,8 млн рублей вымогателю, угрожавшему ему расправой от имени криминальных авторитетов. Мошенник утверждал, что деньги пойдут вору в законе.

«В 2021 году он [Сидоров] позвонил мне и сказал, что группировщики с «Квартала» проиграли на моём прогнозе [на исход матча] 2 миллиона рублей. Сказал, что они пойдут в клуб, будут меня искать и не дадут дальнейшей жизни. Сказал, что в клубе есть люди, которые общаются с этими группировщиками; тебя слушать не будут, выкинут с такой репутацией, что ты дальше играть в хоккей не сможешь. По поводу полиции он сказал, что «подкинут наркотические вещества, и ты уедешь по статье. Были ли ставки? Никаких. Допускаю, что были разговоры, но это связано с профессиональными моментами, никак не со ставками.

Сидоров постоянно говорил, что мне прострелят колени, что не смогу в хоккей играть. Говорил, что сделают «профилактику». Убивать не будут, но сделают так, чтобы я не вернулся в хоккей», — приводит слова Бровкина «Бизнес Online».

В текущем сезоне Бровкин сыграл за клуб ВХЛ «Барс» 30 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.