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Игрок «Локомотива» Беляев поговорил с девушкой, в которую нечаянно попал шайбой

Игрок «Локомотива» Беляев поговорил с девушкой, в которую нечаянно попал шайбой
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Нападающий «Локомотива» Михаил Беляев связался по телефону с девушкой, которая пострадала накануне во время матча «Локомотив» — «Трактор» (0:1) от вылетевшей на трибуны после его броска шайбы.

«Понимаю, что в данном случае я сильно виноват, неаккуратно сыграл с шайбой. Выражаю Ольге самые искренние извинения и пожелания скорейшего выздоровления. Понимаю, что эпизод крайне неприятный, но очень надеюсь, что мы сможем увидеться на играх «Локомотива» в ближайшем будущем», — приводит слова Беляева телеграм-канал ярославского клуба.

Беляев попал шайбой на трибуны после её выброса из-за ворот во время игры «Локомотива» в меньшинстве. Шайба угодила в лицо девушке, сидевшей на трибунах.

Как сообщает «РИА Новости», после осмотра медиков девушка отказалась от госпитализации. В «Локомотиве» сообщили, что ей не придётся оплачивать лечение из своего кармана, так как затраты по лечению болельщиков, пострадавших на матчах, несёт страховая компания.

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