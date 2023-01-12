ЦСКА одержал шестую победу в последних семи матчах, обыграв «Барыс» в гостях

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» на своём льду принимал ЦСКА. Победу со счётом 5:2 одержали гости.
На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Матвей Гуськов с передач Тахира Мингачёва и Кристиана Яроша.
На 29-й секунде второго периода преимущество гостей удвоил Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова. Спустя полторы минуты одну шайбу отыграл Антон Сагадеев с передачи Никиты Михайлиса. На 10-й минуте второго периода счёт 2:2 сделал Дмитрий Шевченко с передачи Линдена Вея. На 17-й минуте периода вновь вывел гостей вперёд Сергей Плотников с передач Максима Мамина и Владислава Провольнева.
На девятой минуте третьего периода счёт 4:2 сделал Антон Слепышев с передач Никиты Нестерова и Максима Соркина. Пятую шайбу гостей забросил Максим Мамин с передач Андрея Светлакова и Владислава Провольнева.
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