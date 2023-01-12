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ЦСКА одержал шестую победу в последних семи матчах, обыграв «Барыс» в гостях

ЦСКА одержал шестую победу в последних семи матчах, обыграв «Барыс» в гостях
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» на своём льду принимал ЦСКА. Победу со счётом 5:2 одержали гости.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Матвей Гуськов с передач Тахира Мингачёва и Кристиана Яроша.

На 29-й секунде второго периода преимущество гостей удвоил Константин Окулов с передач Владислава Каменева и Сергея Плотникова. Спустя полторы минуты одну шайбу отыграл Антон Сагадеев с передачи Никиты Михайлиса. На 10-й минуте второго периода счёт 2:2 сделал Дмитрий Шевченко с передачи Линдена Вея. На 17-й минуте периода вновь вывел гостей вперёд Сергей Плотников с передач Максима Мамина и Владислава Провольнева.

На девятой минуте третьего периода счёт 4:2 сделал Антон Слепышев с передач Никиты Нестерова и Максима Соркина. Пятую шайбу гостей забросил Максим Мамин с передач Андрея Светлакова и Владислава Провольнева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 января 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Гуськов (Мингачёв, Ярош) – 11:37 (4x5)   0:2 Окулов (Каменев, Плотников) – 20:29 (5x4)   1:2 Сагадеев (Михайлис) – 21:50 (5x5)   2:2 Шевченко (Вей) – 29:44 (4x5)   2:3 Плотников (Мамин, Провольнев) – 36:45 (5x5)   2:4 Слепышев (Нестеров, Соркин) – 48:15 (5x4)   2:5 Мамин (Светлаков, Провольнев) – 53:25 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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