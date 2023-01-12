«Нужны мужики». И. Воробьёв — о поражении «Металлурга» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение от «Адмирала» (1:2) и рассказал про серию буллитов в матче.
«За пять минут совершили свою ошибку, проиграли игру по буллитам, в которой мы вели в счёте. Буллиты… Надо хотя бы одну попытку реализовывать. Ситуация сложная, нужно её переламывать. Нужны мужики. Не сильно ли большой риск был провести ротацию сразу в шесть игроков. По защитникам понятно: ребята поправились, Ерёменко заболел… По нападающим у нас были собрания персональные, где последние игры мы разбирали – последний отрезок не так удачно играем. По итогам этих собраний на моменте мы убрали тех игроков, у кого не слишком идёт сейчас. Но новые игроки не добавили голов. Что случилось с буллитами? Немножко пропала общая уверенность. Почему не выпустил Канцерова на буллит? Ну если бы он хоть немного сыграл… А так – большой риск был его холодного выпускать», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 12 января 2023
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