Главный тренер «Адмирала» Тамбиев: в матче с «Металлургом» мы были ближе к победе

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итог встречи с «Металлургом» (2:1 Б) и оценил игру нападающего клуба Даниила Гутика, на счету которого победный буллит в матче.
«Конечно, мы довольны, что наконец-то победили Магнитогорск, до этого три игры было рядом, но не получалось. Сегодня первый период тяжело входили в игру, не всё получалось. Соперник доминировал, был быстрее, конкретнее в борьбе. Во втором периоде немного поправили, была другая картина, совсем другая игра. Много создали голевых моментов. Воля к победе, неплохо играло молодое звено. Они сравняли счёт. Могли закончить в овертайме, но выиграли по буллитам. Считаю, что мы были ближе к победе, чем «Металлург». Заслуженно победили.
Сейчас немножко поулыбаемся и поедем дальше играть. Почему Гутик на решающем буллите? Вы не представляете, сколько мы работы с ним проделали, когда он был в резерве. Все челноки, которые существуют в хоккее, он пробегал. Подтянули ему руки. Ещё бы ноги… Не хватает силёнок? Но он правильно воспринял критику, много работал. Не надувал слюни, а правильно воспринял. Я доволен этой тройкой, которую мы недавно создали. Он завоевал место в составе, пусть не отдаёт старшим товарищам. Я не смотрю на паспорт – кто заслуживает место в составе, тот и играет», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
После победы клуб из Владивостока набрал 59 очков после 50 матчей и располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Адмирал» сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».
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