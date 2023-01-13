Капризов и Сорокин вошли в тройку лучших игроков матча «Айлендерс» – «Миннесота»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Российский нападающий Кирилл Капризов был признан лучшим игроком этого матча. Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Российский голкипер Илья Сорокин стал третьей звездой игры. У вратаря из России 33 сейва. Вторым стал Фредерик Годро – он забил один гол.
На 17-й минуте матча счёт голам открыл Скотт Мейфилд. Ему ассистировали российский защитник Александр Романов и Мэтт Мартин. Во второй двадцатиминутке голов забито не было. На 51-й минуте Фредерик Годро сравнял счёт. На 53-й минуте Сэм Стил вывел гостей вперёд. Ему ассистировали российский нападающий Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло. На 59-й минуте Капризов забил и сам. Цуккарелло и Джон Меррилл записали в свой актив по одной голевой передаче.
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