«Айлендерс» — «Миннесота». Кирилл Капризов спасён

На этот раз нападающему не придётся тащить в одиночку! Серия из трёх поражений «Уайлд» прервётся.

13 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» — «Миннесота». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.44. Успех «Айлендерс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.69.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Айлендерс» — «Миннесота» 13 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Айлендерс» — «Миннесота» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.85, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.06. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.12. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Миннесота Уайлд» (13.01.2023)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 13 января состоится целых 12 матчей. В одном из них на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» в Нью-Йорке померяются силами местный «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Уайлд». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Айлендерс» одержали победы в 4 из 10 последних матчей регулярки. Сначала они обыграли нестабильную «Флориду» (5:1) и угодивший в чёрную полосу «Питтсбург» (тоже 5:1). Затем команда из Нью-Йорка обыграла двух аутсайдеров — располагающийся на предпоследнем месте в сводной таблице НХЛ «Коламбус» (2:1) и «Ванкувер» (6:2).

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Поражения подопечные Лэйна Ламберта потерпели в играх с «Колорадо» (0:1 Б), «Рейнджерс» (3:5), «Сиэтлом» (1:4), «Эдмонтоном» (2:4), «Калгари» (1:4) и «Далласом» (1:2 Б). Стоит отметить, что, если бы не Илья Сорокин, результаты были бы ещё хуже. За этот отрезок времени голкипер совершил без малого 250 сейвов.

Только во встрече с «Колорадо» Сорокин парировал целых 46 бросков. Таким образом, он установил второй результат в истории НХЛ по количеству сейвов во встрече, где голкипер оформил шат-аут и при этом не одержал победу. За российского вратаря, честно говоря, обидно.

Илья старательно маскирует оборонительные проблемы «Айлендерс». Однако во встречах с сильными соперниками клуб всё равно много пропускает, а также мало забивает. Кстати, на данный момент «островитяне» являются одной из худших команд по количеству допущенных опасных моментов у своих ворот.

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У «Миннесоты» ситуация совсем иная. За последние 14 встреч в регулярке она потерпела только пять поражений. В трёх из них клуб уступил «Баффало» (5:6 ОТ), «Сент-Луису» (0:3) и «Рейнджерс» (3:4 Б). Однако дальнейший спад в ближайшем будущем не предвидится.

Дело в том, что во встречах с «Баффало» и «Сент-Луисом» не принимал участия один из лидеров «Миннесоты» — Матс Цуккарелло. В одном из интервью Дин Эвасон отмечал, что норвежский хоккеист имеет командный менталитет. Он подчёркивал, что нападающий регулярно отрабатывает в обороне и нейтрализует большинство соперника.

Самое главное — Цуккарелло составляет потрясающую связку с Кириллом Капризовым и Сэмом Стилом. В последнем матче в регулярке с «Рейнджерс» все трое отметились результативными действиями. Россиянин и норвежец записали на свой счёт по одной заброшенной шайбе, причём как раз с передач канадца.

Для того чтобы обыграть «синерубашечников» стараний форвардов «Уайлд» оказалось недостаточно. Тут важно понимать, что «Рейнджерс» подходили ко встрече в потрясающем тонусе. Они потерпели поражения только в 2 из 16 последних матчей, причём лишь два из них в основное время.

Есть все основания полагать, что в предстоящем матче «дикари» одержат победу в основное время. Пять из восьми последних очных встреч закончились именно так. Поставить на данный исход можно с коэффициентом 2.44. Возвращение в строй Матса Цуккарелло сильно упрощает жизнь команде из Миннесоты. Кириллу Капризову в особенности, ведь теперь ему не придётся тащить в одиночку.

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В игре с «Сент-Луисом» Кирилл предпринял целых 18 попыток забить — это почти четверть от общего показателя команды. У многих сложилось впечатление, будто Капризов буквально не уходил со льда, особенно в третьем периоде. В последней 20-минутке россиянин провёл на площадке 12 минут и 55 секунд, установив для себя рекорд по пребыванию на льду за матч.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Айлендерс» — «Миннесота» 13 января 2023 года

Несмотря на старания Ильи Сорокина, «Айлендерс» в текущем сезоне часто терпят поражения и много пропускают. В январе они провели пока только пять матчей в НХЛ и в четырёх из них уступили. «Миннесота» тоже не лучшим образом начала текущий месяц. Однако связано это с отсутствием одного из ведущих игроков. Сейчас он уже в строю и полной боевой готовности. История последних очных встреч на стороне «дикарей». Полагаем, они выиграют в основное время.

Ставка: победа «Миннесоты» в основное время за 2.44.

Экспресс с коэффициентом 8.58.

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