«Мама дала мне мотивацию». Защитник «Рейнджерс», сравнявший счёт за секунду до конца матча

Защитник «Рейнджерс» К'Андре Миллер прокомментировал свой гол за 0,9 секунды до конца третьего периода, сравнявший счёт в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).
«Была сутолока у ворот, и шайба отлетела прямо ко мне. Честно говоря, я думал, что Трочек собирается отобрать шайбу прямо у меня с клюшки, но он проделал отличную работу. Я просто попытался бросить по воротам.
Моя мама написала мне сегодня перед матчем и дала мне много мотивации. Я очень сосредоточен в таких играх, когда я получаю такую поддержку от неё. Я думаю, что самое важное то, что она любит меня и гордится мной. Я знаю, что её нет на трибунах, но я чувствую её присутствие, и я думаю, что между нами есть особая связь», — цитирует Миллера официальный сайт НХЛ.
«Рейнджерс» выиграли матч в овертайме, благодаря голу защитника Адама Фокса.
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