Терещенко: система подготовки тренеров в России застряла в прошлом веке

Трёхкратный чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко раскритиковал систему подготовки тренеров в России. Экс-форвард работает детским тренером в школе московского «Динамо».

«Моё мнение, может быть, оно жёсткое: система подготовки тренеров в России оставляет желать лучшего. Она застряла в прошлом веке. На кого надо ориентироваться? Дело не в ориентирах. Мы сами должны понять. Что мы хотим? Куда мы движемся? В России ничего не делается для развития детского хоккея. Ни-че-го. Я могу судить по московским большим школам. Всё зациклено на селекции. Появляется более сильный ребёнок — другого задвигают, берут из другой школы ещё одного сильного паренька — садится на лавку тот, ради которого задвинули предыдущего. Команды играют в два, а то и в одно звено. Дети становятся заложниками этого подхода. Я против этого.

Важно, чтобы у каждого клуба была выстроена система подготовки. Причём эта подготовка должна быть разная в зависимости от возраста детей. Набор упражнений и веса для 12 лет — одни, для 14 — другие. Дети должны подходить к МХЛ абсолютно готовыми. А этого у нас не происходит. Они не обучены, как коньки поставить, как клюшку. Это нюансы, из которых складывается вся суть хоккея. Но и, конечно, функциональная подготовка. В школе должен быть тренер по растяжке. Потому что дети — деревяшки!» — цитирует Терещенко Sport24.ru.

Ранее Терещенко уже критиковал систему развития молодёжного хоккея в России и предлагал создать ещё одну лигу для хоккеистов от 18 до 21 года.