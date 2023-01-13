Защитник «Локомотива» забил гол Самонову с центра площадки. Вратаря заменили после этого

В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимает череповецкую «Северсталь». После второго периода счёт 4:2 в пользу хозяев.

На 33-й минуте после гола череповчан, сокративших отставание — 1:3, ярославцы выиграли в средней зоне вбрасывание. Откатившись в свою зону, Рушан Рафиков отдал передачу защитнику Андрею Сергееву. Хоккеист набрал скорость и, ворвавшись в среднюю зону, от красной линии бросил по воротам Александра Самонова. Голкипер не смог отбить шайбу, пропустив четвёртый гол. После этого Самонова заменили на Тимофея Королёва.

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