НХЛ оштрафовала российского защитника «Тампы» Сергачёва за грубый удар соперника в челюсть

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оштрафован на $ 5 тыс., сообщает пресс-служба НХЛ. Хоккеист получил это наказание за грубый удар в матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс».

На последней минуте третьего периода, когда команды играли в формате «шесть на четыре», форвард «косаток» Конор Гарланд произвёл удар клюшкой по ловушке голкипера «молний» Андрея Василевского в момент, когда россиянин поймал шайбу. Одноклубник вратаря, защитник Михаил Сергачёв не оценил действие соперника и мощно ударил его кулаком в челюсть, сбив того с ног. Рефери матча проигнорировал этот эпизод.

ВИДЕО

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.