Шведский вратарь «Вегаса» Ленер подал заявление о банкротстве

Вратарь «Вегаса» Робин Ленер и его жена Доня подали заявление о банкротстве, сообщает Sinbin.vegas.

Ленер является владельцем компании RL Exotics LLC, которая управляет фермой рептилий в Плато, штат Миссури, Компания является действующим бизнесом с тремя сотрудниками и постоянными затратами на содержание пресмыкающихся. Голкипер «Вегаса» в 2017 году приобрёл коллекцию экзотических змей за $ 1,2 млн.

Долги возникли из-за кредитов и займов на финансирование бизнеса или инвестиций. Согласно публичному заявлению, Ленер оценивает стоимость своих активов в $ 1-10 млн, а обязательства перед кредиторами — в $ 10-50 млн.

Примечательно, что в начале декабря Ленер отказывался признавать себя банкротом, заявляя, что не является неплатёжеспособным и может выплатить сумму долга.

31-летний Ленер пропускает весь сезон НХЛ-2022/2023 из-за операции на бедре. В прошлом сезоне вратарь провёл за «Вегас» 44 матча с 90,7% отражённых бросков.