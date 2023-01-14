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Матч АХЛ в Канаде не доиграли из-за болельщицы, которая потеряла сознание

Матч АХЛ в Канаде не доиграли из-за болельщицы, которая потеряла сознание
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Матч АХЛ между «Торонто Марлис» и «Манитоба Мус» был приостановлен после того, как болельщице потребовалась неотложная медицинская помощь во время первого перерыва, сообщает пресс-служба НХЛ.

Встреча проходила в Торонто Coca-Cola Coliseum. Женщина потеряла сознание и парамедикам пришлось проводить сердечно-лёгочную реанимацию. Болельщица была доставлена в больницу в критическом состоянии. Матч решили не возобновлять, он будет доигран в другой день.

«После консультаций с обеими командами и Американской хоккейной лигой было принято решение приостановить матч. Клуб выражает благодарность персоналу скорой помощи и болельщикам, которые спасли женщину. Молимся за пострадавшую болельщицу и её семью», – заявили в «Торонто».

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Источник: NHL

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