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«Салават» всухую обыграл «Адмирал», одержав четвёртую победу в пяти матчах

«Салават» всухую обыграл «Адмирал», одержав четвёртую победу в пяти матчах
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2023, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 0
Адмирал
Владивосток
1:0 Шмелёв (Кадейкин, Коледов) – 40:27 (5x5)   2:0 Хмелевски (Дроздов) – 59:15 (en)

Первые два периода прошли без голов. На 28-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Шмелёв вывел «Салават Юлаев» вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Кадейкин и Павел Коледов. Точку поставил Александр Хмелевски, поразивший пустые ворота. Илья Ежов оформил шат-аут.

Таким образом, уфимцы одержали четвёртую победу в пяти матчах. «Адмирал» проиграл впервые за три встречи.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Салават Юлаев» примет «Металлург». Оба матча состоятся 16 января.

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