«Салават» всухую обыграл «Адмирал», одержав четвёртую победу в пяти матчах

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Первые два периода прошли без голов. На 28-й секунде третьего игрового отрезка Сергей Шмелёв вывел «Салават Юлаев» вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Кадейкин и Павел Коледов. Точку поставил Александр Хмелевски, поразивший пустые ворота. Илья Ежов оформил шат-аут.

Таким образом, уфимцы одержали четвёртую победу в пяти матчах. «Адмирал» проиграл впервые за три встречи.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Салават Юлаев» примет «Металлург». Оба матча состоятся 16 января.