Коннор Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, канадский капитан «нефтяников» довёл свой бомбардирский счёт до 82 (37+45) очков в 44 встречах сезона. Таким образом, Макдэвид стал лишь третьим игроком в истории «Эдмонтона», добравшимся до отметки в 80 баллов не более чем за 44 матча. Двумя другими такими игроками являются Уэйн Гретцки (семь раз, лучший — за 28 матчей в сезоне-1983/1984) и Яри Курри (два раза, лучший — за 38 матчей в сезоне-1984/1985).

Отметим, что Макдэвид установил рекорд «нефтяников» по этому показателю в XXI веке.

Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу во встрече одержали гости со счётом 7:1.