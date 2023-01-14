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Коннор Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке

Коннор Макдэвид установил рекорд «Эдмонтона» в XXI веке
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, канадский капитан «нефтяников» довёл свой бомбардирский счёт до 82 (37+45) очков в 44 встречах сезона. Таким образом, Макдэвид стал лишь третьим игроком в истории «Эдмонтона», добравшимся до отметки в 80 баллов не более чем за 44 матча. Двумя другими такими игроками являются Уэйн Гретцки (семь раз, лучший — за 28 матчей в сезоне-1983/1984) и Яри Курри (два раза, лучший — за 38 матчей в сезоне-1984/1985).

Отметим, что Макдэвид установил рекорд «нефтяников» по этому показателю в XXI веке.

Напомним, в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Эдмонтон Ойлерз». Разгромную победу во встрече одержали гости со счётом 7:1.

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