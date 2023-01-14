Главный тренер «Ак Барса» поделился мнением об игре возрастных хоккеистов команды

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился мыслями о поражении во встрече с «Сибирью». Казанцы упустили преимущество в две шайбы к 56-й минуте, позволив новосибирцам отыграться за 96 секунд. На 57-й минуте Денис Голубев сократил отставание, а на 58-й Максим Сушко сравнял счёт. На второй минуте овертайма Александр Шаров забил четвёртый гол в ворота казанцев, принеся победу «Сибири».

«Не было ли подавленности у команды в начале овертайма из-за упущенной проблемы? Нет, мы вышли выигрывать матч, никакой подавленности.



Михаил Глухов недавно восстановился, но сейчас выпал из состава? Ничего нет, слава богу, с ним всё в порядке. Просто отдохнуть дали.



Есть понимание, благодаря чему возрастные игроки стали так играть: Артём Лукоянов мог сегодня забрасывать и три шайбы, Василий Токранов хорошо сыграл в Новосибирске? Я бы не говорил, возрастные они или не возрастные. Это командные ребята, которые выполняют свою работу, своё игровое задание. Если забивают и добиваются результата, это приятно.



Отличалась ли эта «Сибирь» от той, с которой играли на выезде? Я думаю, немножко было видно, что они посвежее. Команда провела большой объём работы, это ощущалось», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».