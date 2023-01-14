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Главный тренер «Сочи» объяснил причины антирекордной серии поражений клуба

Главный тренер «Сочи» объяснил причины антирекордной серии поражений клуба
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов высказался после успеха во встрече с «Металлургом». Южный клуб сумел прервать антирекордную серию поражений. «Сочи» проиграл 21 встречу подряд.

«Причины такой серии поражений? У нас был момент, когда много игроков оказались травмированными. Плюс поступила большая плеяда молодых ребят, которым обязательно нужно было дать время адаптироваться, поработать и чему-то научиться. Мы даже рекорды ставили по количеству человек, которые у нас первую игру в КХЛ провели. Многие игроки были больными или травмированными, не было стабильности во вратарской линии. Нагрузка была большая, плюс травмы, и серия поражений тоже давила на психологию. Мы — команда молодая, не мастеровитая, а давление большое. За любую ошибку нас наказывали.

Молодых ребят стараюсь учить быстрому, атакующему, агрессивному хоккею. Я не сторонник игры вторым номером. Да и когда большая плеяда молодых игроков в команде, лучше дать им поиграть впереди. Да, будут ошибки, и они есть, но игроки хотя бы будут чему-то учиться. Потихоньку выправляем игру, видно, что ребята добавляют. Молодые ребята играют с желанием, запредельной самоотдачей, у нас живая скамейка. Нравится, что даже после такой серии поражений мы боремся и показываем хорошую игру. Да, мастерства не хватает: шансов создали сегодня на пять-шесть голов, а забили только три. Хочется сказать и добрые слова нашим болельщикам. Несмотря на такие результаты, они здесь, мы их слышим. Они кричат, болеют за нас. Мы перед ними в долгу после такой серии поражений. Сегодняшний матч — подарок нашим болельщикам и нашему клубу», — приводит слова Светлова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что ранее антирекорд чемпионатов России принадлежал СКА. В сезоне-2000/2001 санкт-петербургский клуб потерпел 20 поражений подряд — с 15 сентября по 27 ноября 2000-го.

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