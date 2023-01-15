Овечкин повторил рекорд НХЛ 26-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд бывшего хоккеиста столичного клуба Майка Гартнера.
Овечкин отличился в матче Национальной хоккейной лиги с Филадельфией Флайерз». Этот гол стал для россиянина 30-м в нынешнем сезоне. Это 17-й сезон для Овечкина, в которых ему удавалось забить 30 голов.
Легенда «Кэпиталз» Гартнер забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги.
Отметим, что 17-м сезоном, в котором Гартнер дошёл до отметки в 30 шайб, стал чемпионат-1996/1997. 26 лет назад форвард, уже выступая за «Финикс Койотс», забил 32 гола.
Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.
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