Овечкин повторил рекорд НХЛ 26-летней давности

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд бывшего хоккеиста столичного клуба Майка Гартнера.

Овечкин отличился в матче Национальной хоккейной лиги с Филадельфией Флайерз». Этот гол стал для россиянина 30-м в нынешнем сезоне. Это 17-й сезон для Овечкина, в которых ему удавалось забить 30 голов.

Легенда «Кэпиталз» Гартнер забивал не менее 30 голов в 17 сезонах в НХЛ — это лучшее достижение в истории лиги.

Отметим, что 17-м сезоном, в котором Гартнер дошёл до отметки в 30 шайб, стал чемпионат-1996/1997. 26 лет назад форвард, уже выступая за «Финикс Койотс», забил 32 гола.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1319 матчей, в которых забил 810 голов и сделал 649 результативных передач при коэффициенте полезности +83.