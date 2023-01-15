Бучневич отметился голом по ходу матча с «Тампой»

В Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг». На момент написания новости в матче перерыв перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 4:2.

Во второй половине второго периода в составе хозяев заброшенной шайбой отметился российский форвард Павел Бучневич. Ему ассистировали Джордан Кайру и Роберт Томас.

Для россиянина эта шайба стала 15-й в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На его счету также 22 результативные передачи в 34 матчах.

Отметим, первую шайбу «Сент-Луиса» в этой встрече и в матче забросил Тайлер Питлик с передачи другого российского форварда Алексея Торопченко, однако за два периода гости отличились четырежды и пока ведут в счёте.